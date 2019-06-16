В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

16 июня 2019     47
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.

Речь идет об установлении очередного режима прекращения огня в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта в регионе, который будет обсуждаться на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

«В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы, <…> будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры», — цитирует заявление Народной милиции ДНР «РИА Новости».

По их данным, украинские силовики планируют обстрелять собственные позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов, возложив ответственность за провокацию на самопровозглашенную республику.

Накануне, 14 июня, представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил о прибытии в населенный пункт Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе колонны военной техники ВСУ — три танка, шесть БМП, две гаубицы Д-30 и 11 единиц автомобильной техники.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия

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