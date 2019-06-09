В ДНР заявили о резком росте артиллерийских обстрелов

Украинская армия на минувшей неделе нарастила обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с применением крупнокалиберной артиллерии. Количество нарушений ежедневно увеличивается. Об этом сообщил в воскресенье, 9 июня, начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Значительно участились случаи ведения огня по территории самопровозглашенной республики и в дневное время суток, отметил он. В результате обстрела ранения получили мирные жители, повреждения получили жилые дома.

«Кроме того, командование оккупационных сил Украины продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории», — отметил он. ВСУ разместили два зенитно-ракетных комплекса и две противотанковые пушки в селе Черненко около жилых домов. Эту информацию подтвердили и представители миссии ОБСЕ, резюмировал Безсонов.

8 июня глава ДНР Денис Пушилин указал на рост обстрелов в Донбассе при украинском лидере Владимире Зеленском. 9 июня пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель признала, что в результате обстрела вооруженных сил Украины погибают мирные жители в Донбассе.

По ее словам, украинские силовики якобы попадают под провокации ополченцев, которые стреляют из жилых домов, детских садов и других мест, где находятся мирные жители.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия