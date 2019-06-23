В ДНР намерены пожаловаться на украинских силовиков в Гаагский суд

23 июня 2019     31
В ДНР намерены пожаловаться на украинских силовиков в Гаагский суд

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) намерены передать в Международный трибунал в Гааге факты преступлений украинских силовиков против жителей Донбасса. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Материалы преступлений в отношении мирного населения приобщены к уголовному делу для последующей их передачи в Гаагу. Обращаемся к международным организациям с просьбой напомнить верховному главнокомандующему Украины о его стремлении к миру в Донбассе, благодаря которому народ Украины избрал его президентом», — цитирует его «РИА Новости».

22 июня в Горловке, подконтрольной ДНР, украинские силовики ранили 13-летнюю девочку в результате обстрела.

19 июня подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. В результате артобстрелов было повреждено здание Детской городской клинической больницы № 4 и плавательный бассейн «Петровский».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия

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