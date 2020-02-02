В ДНР озвучили Киеву условие проведение выборов

Внеочередные выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова 2 февраля.

Ранее в этот день помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что местные выборы в стране и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса состоятся в октябре. Для этого украинская сторона намерена представить на следующей встрече в «нормандском формате» новый пакет договоренностей.

«Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе», — цитирует Никонорову Донецкое агентства новостей.

По ее словам, Донбасс ожидает от Киева выполнения положений формулы Штайнмайера и разблокировки закона об особом статусе региона, который должен быть закреплен в Конституции Украины. При этом Никонорова усомнилась в том, что Киеву удастся выполнить эти шаги до октября, так как процесс интеграции формулы Штайнмайера в украинское законодательство до сих пор не начат.

Также глава ведомства призвала украинские власти смириться с невозможностью пересмотра Минских соглашений.

В 2015 году лидеры стран «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции) согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия