В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

29 августа 2019     7
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 августа, «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.

«Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120 миллиметров», — добавил представитель Народной милиции.

Ранее в четверг стало известно, что вооруженное столкновение ополченцев самопровозглашенной ДНР с диверсионной группой украинских силовиков произошло в ночь на 29 августа. Представитель народной милиции ДНР заявил, что бой был неравный. По словам представителя ведомства, в результате столкновения один из ополченцев погиб, а трое пропали без вести.

Позже отмечалось, что пропавшие были взяты в плен боевиками украинского полка «Азов» (запрещен в РФ) в населенном пункте Новолуганское (Донецкая область). По словам представительства народной милиции ДНР, ополченцы подвергаются допросу «с применением физического насилия».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после государственного переворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР. Власти Киева начали так называемую антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако, пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.

Источник: Газета Известия

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