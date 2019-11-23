В ДНР показали скрывавшего лицо премьер-министра

СМИ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали публиковать фото премьер-министра Александра Ананченко. На это обратило внимание издание «Новости Донбасса».

В частности, агентством ДАН были опубликованы фото Ананченко со съезда актива движения «Донецкая республика», который прошел 21 ноября. На встрече также присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Первым опубликованным в сети снимком Ананченко «Новости Донбасса» называют фотографию с Ялтинского экономического форума, который прошел в апреле. Рядом с ним находились Денис Пушилин и глава Крыма Сергей Аксенов.

Александр Ананченко был назначен премьер-министром ДНР в декабре 2018 года. До этого занимал посты вице-премьера, а также исполняющего обязанности председателя совета министров республики.

Источник: Лента.Ру