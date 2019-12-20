В ДНР призвали провести переговоры об обмене пленными по видеосвязи

20 декабря 2019     12
В ДНР призвали провести переговоры об обмене пленными по видеосвязи

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести переговоры об обмене пленными в режиме видеосвязи. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы призываем Киев не гнаться за медиа-пиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена», — заявила она.

Никонорова призывает провести видеоконференцию в понедельник, 23 декабря. Она также напомнила о необходимости снятия обвинений с лиц, которых готовят к обмену.

Ранее стало известно, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не смогли договориться об обмене пленными. По словам представителя ЛНР, в ходе заседания контактной группы в Минске выяснилось, что у украинской стороны «нет механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

Источник: Лента.Ру

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