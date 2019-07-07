В ДНР сообщили о массированном минометном ударе ВСУ по Горловке

Войска ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраине города Горловка в Донбассе, сообщили в субботу, 6 июля, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 20:20 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Горловка (поселок шахты имени Гагарина)», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

Как уточняется, во время атаки было выпущено 36 мин калибром 82 мм. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

2 июля вооруженные силы Украины сбили из стрелкового оружия БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия