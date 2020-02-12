В ДНР усомнились в отводе украинских войск

12 февраля 2020     17
В ДНР усомнились в отводе украинских войск

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сомневаются в вероятности отвода Киевом войск по всей линии соприкосновения. Об этом 12 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Нет никаких сомнений, что (президент Украины Владимир) Зеленский имеет указание максимально нагнетать напряженность в Донбассе. Так что, говоря откровенно, вероятность того, что Украина в ближайшее время все же отведет свои войска, очень мала», — приводит его слова «Интерфакс».

Пушилин добавил, что разведение сил вдоль всей линии соприкосновения позволит ДНР снизить количество смертей и ранений как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей. Кроме того, это даст возможность начать восстановление разрушенных домов, инфраструктуры и запустить работу предприятий «в прифронтовых районах».

Предыдущее разведение сил состоялось осенью 2019 года. Так, разведение сил в населенном пункте Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) прошло с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября начался отвод в Петровском в ДНР. Однако позже в ЛНР заявили о проблемах с разведением сил и средств, ситуация обострялась боестолкновениями двух сторон.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

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