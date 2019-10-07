В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка

В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.

По имеющейся информации, несовершеннолетняя по имени Ирина сбежала из дома 13 сентября. Позже она познакомилась с 39-летним мужчиной, который предложил ей вступить в интимную связь. Однако потом он испугался, что девочка обратится в полицию, и несколько раз ударил ее ножом в шею. Он спрятал тело в камышах у пруда и скрылся с места преступления.

В это время мать пропавшей девочки подала заявление в полицию. Спустя 20 дней тело Ирины было найдено, а полиции удалось установить местонахождение преступника и задержать его.

Отмечается, что мужчина ранее был судим за разбойное нападение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

4 октября сообщалось, что в подмосковном Домодедово на улице обнаружили тело студентки с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения.

Источник: Газета Известия