В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек

2 июня 2019     21
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в котором рейсовый автобус «Мосгортранса» столкнулся с тремя легковыми автомобилями, пострадали шесть человек. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщается в Twitter пресс-службы Московского транспорта.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: одна полоса занята дорожными службами», — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшим в ДТП вылетел вертолет Московского авиационного центра, сообщает «РИА Новости». По предварительной информации, на нем в больницу с места аварии доставили мужчину и женщину.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, виновником аварии стал водитель каршерингового автомобиля. По предварительным данным, машина на большой скорости попыталась перестроиться из крайней левой полосы, из-за чего произошло столкновение.

Ранее в воскресенье в Приамурье в результате ДТП с участием бетономешалки пострадали пять человек. Отмечалось, что в Тындинском районе на дороге Тында — Соловьевск произошло ДТП, столкнулись два автомобиля — бетономешалка на базе «Камаза» и «Урал». Пострадавших госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Москва не собирается отвечать Киеву по инциденту в Керченском проливе
Москва не собирается отвечать Киеву по инциденту в Керченском проливе

На морском форуме в Севастополе эксперты обсуждали решение проблем правового регулирования Азово-Черноморского бассейна. Конечно же, речь шла, прежде всего, о …


В Армянске зафиксировали повышение кислотности в озере-накопителе
В Армянске зафиксировали повышение кислотности в озере-накопителе

Севастопольские учёные решили провести исследования в Армянске, где прошлой осенью после выбросов вредных веществ на заводе “Титан” властям пришлось даже …


Победа «маленького толстяка»: боксёр Джошуа проиграл Руису нокаутом и потерял четыре чемпионских пояса
Победа «маленького толстяка»: боксёр Джошуа проиграл Руису нокаутом и потерял четыре чемпионских пояса

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса. Американский боксёр отправил соперника в нокаут в седьмом раунде и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info