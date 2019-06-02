В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в котором рейсовый автобус «Мосгортранса» столкнулся с тремя легковыми автомобилями, пострадали шесть человек. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщается в Twitter пресс-службы Московского транспорта.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: одна полоса занята дорожными службами», — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшим в ДТП вылетел вертолет Московского авиационного центра, сообщает «РИА Новости». По предварительной информации, на нем в больницу с места аварии доставили мужчину и женщину.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, виновником аварии стал водитель каршерингового автомобиля. По предварительным данным, машина на большой скорости попыталась перестроиться из крайней левой полосы, из-за чего произошло столкновение.

Ранее в воскресенье в Приамурье в результате ДТП с участием бетономешалки пострадали пять человек. Отмечалось, что в Тындинском районе на дороге Тында — Соловьевск произошло ДТП, столкнулись два автомобиля — бетономешалка на базе «Камаза» и «Урал». Пострадавших госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Источник: Газета Известия