В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России и Китая

«Большая семерка» не может влиять на ситуацию в мире без России, Китая, Африки и Бразилии, заявил депутат бывший министр транспорта Франции, депутат Европарламента Тьерри Мариани.
«Этот формат изжил себя и представляет отныне лишь клуб западных держав, который не в состоянии диктовать свои правила всей планете. Без Китая, Бразилии, России или Африки у «семерки» нет средств влиять на судьбы мира», – написал политик в Twitter в субботу.
С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии.
Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом.
По данным СМИ, в первый день саммита страны G7 обсудили возможность возвращения России.
При этом эксперты сходятся во мнении, что Москва не особо заинтересована в таком формате.
Источник: Газета Известия