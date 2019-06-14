В Европе нашли вмешательство России в выборы

14 июня 2019     17
В Европе нашли вмешательство России в выборы

Российская сторона предприняла попытку распространить дезинформацию, повлиять на явку и предпочтения избирателей на прошедших в мае выборах в Европарламент. Об этом говорится в обзоре Еврокомиссии (ЕК), который должен быть опубликован в пятницу, 14 июня, сообщает Financial Times.

Об «устойчивой дезинформационной деятельности» свидетельствует активность в социальных сетях, отмечается в документе. ЕК указывает, что заинтересованные лица, «в частности, связанные с российскими источниками», сменили масштаб и с широкомасштабных операций переключились на небольшие. Отмечается, что действия неких российских источников «охватывали широкий круг тем (…) вплоть до использования спорных дебатов по вопросам миграции и суверенитета».

В качестве примера дезинформации приводится пожар в Нотр-Даме, который использовали для демонстрации «предполагаемого упадка западных и христианских ценностей в ЕС». В Еврокомиссии считают, что повлиять на умы европейцев пытались и используя политический скандал в Австрии. В целом же специалисты обратили внимание на попытку взрастить радикальные взгляды.

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