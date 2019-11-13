В Египте начались продажи новой Lada Granta

На рынке Египта официально начались продажи автомобилей нового семейства Lada Granta. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

Модель выпускается на местном заводе Al Amal. В организации и наладке производства активно участвовали специалисты «АвтоВАЗа».

Стоимость Lada Granta начинается от 158 тыс. египетских фунтов (около 600 тыс. рублей). Гарантия на машины составляет два года или 50 тыс. км.

23 апреля стало известно, что «АвтоВАЗ» начал продажи своих машин в Монголии. Марка Lada представлена в регионе тремя моделями: Vesta Cross, Vesta SW Cross и 4×4 в трехдверном исполнении.

Источник: Газета Известия