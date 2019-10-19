В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

19 октября 2019     19
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

Двух сотрудников коммунальных служб завалило грунтом в Екатеринбурге. Сотрудники МЧС ведут поиски.

Сотрудников засыпало при выполнении земляных работ, сообщает региональное управление МЧС. Спасатели вскрывают грунт, чтобы найти пострадавших.

По информации местного портала E1, рабочие меняли трубы и на них упал ковш экскаватора. Очевидица ситуации рассказала журналистам, что оба мужчины погибли. Тело одного из них извлекли из-под земли, второго не могут найти. Полиция допрашивает человека, управлявшего экскаватором.

16 октября следователи начали проверку по факту гибели двух рабочих при обвале грунта в Иркутске.

Источник: Газета Известия

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