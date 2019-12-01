В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

1 декабря 2019     7
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит газета El Pais.

Боррель подчеркнул, что некоторые государства не готовы налаживать отношения с Москвой, а другие, напротив, хотели бы сделать это. Он добавил, что санкции против российской стороны продолжают действовать, однако сами по себе они «не определяют политику». «Необходима общая позиция. Будем разговаривать», — сказал Боррель.

В июне Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Источник: Лента.Ру

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