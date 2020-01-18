В здании кафе La Rotonde после пожара нашли следы жидкости для розжига

Следователи обнаружили следы жидкости для розжига в помещении кафе La Rotonde в Париже. Об этом 18 января сообщил телеканал BFM TV.

В качестве основной причины возгорания следователи рассматривают поджог. Сообщается, что злоумышленники разбили окно террасы на первом этаже, после чего подожгли кафе.

Ранее в этот же день стало известно о том, что La Rotonde пострадало в результате пожара. По словам менеджера ресторана Жерара Тафанеля, заведению был нанесен значительный ущерб, из-за чего оно будет закрыто в течение ближайших нескольких недель.

Кафе La Rotonde расположено в квартале Монпарнас на юге Парижа. Его частыми посетителями в разное время были художники Поль Синьяк, Анри Матисс, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Казимир Малевич и поэтесса Анна Ахматова. В 2017 году действующий президент Франции Эммануэль Макрон праздновал там свою победу на президентских выборах.

Источник: Газета Известия