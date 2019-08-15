В землях России увидели ядерную уязвимость

15 августа 2019     17
В землях России увидели ядерную уязвимость

Россия, в отличие от США, располагается в пределах досягаемости носителей ядерного оружия всех остальных восьми ядерных государств. Об этом в «Независимой газете» пишет руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова, действительный член Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

Вместе с тем эксперт признает, что «ситуация не так страшна, как кажется на первый взгляд», поскольку отношения России с Великобританией и Францией как членами НАТО в ядерном контексте определяются США. «Две европейские державы никогда самостоятельно не нападут на Россию, они вполне открыты по части своих ядерных сил, существенно уменьшили их в последние десятилетия и планируют дальнейшее сокращение (Великобритания сейчас имеет 200, а Франция — 300 боезарядов)», — уверен академик.

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Остальные страны, обладающие ядерным оружием, в том числе Израиль, по мнению академика, не представляют особой угрозы для России. «Китай, стратегический союзник РФ, ориентирует свои ядерные силы на США и Индию. Индия, давний друг России, направляет оружие на КНР и Пакистан, а последний — всецело на Индию. КНДР — на зарубежные базы США в регионе», — пишет Арбатов.

Специалист уверен, что России достаточно сосредоточиться на сдерживании США, средств для чего хватит, при необходимости, и для противодействия другим странам, обладающим ядерным оружием.

2 августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года.

В ноябре 2018 года Арбатов заявил, что Россия проиграет в результате возможного выхода США из ДРСМД.

Источник: Лента.Ру

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