В Идлибе прошло второе совместное патрулирование России и Турции

23 марта 2020     20
В Идлибе прошло второе совместное патрулирование России и Турции

Второе совместное патрулирование трассы М4 в Сирии провели военные России и Турции. Дорога связывает города Алеппо и Латакию. Об этом сообщили в понедельник, 23 марта, в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Патрулирование прошло в соответствии с российско-турецким соглашением. При этом «в целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена».

«В свою очередь турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности», — заявили в ЦПВС.

15 марта в Минобороны России сообщали, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М-4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М-4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.

Источник: Газета Известия

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