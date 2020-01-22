В Израиле назвали преимущество Путина перед вождями СССР

Президент России Владимир Путин обладает одним преимуществом перед правителями СССР, считает корреспондент израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер (Anshel Pfeffer).

По его мнению, от советских вождей российского президента отличает то, что он признает сущность холокоста и не замалчивает эту тему. «При коммунизме было мало упоминаний о масштабном уничтожении европейских евреев; они существовали лишь как “жертвы фашизма”», — пишет журналист.

«Подобно советским лидерам, путинские пропагандисты и полезные идиоты на Западе продолжают клеймить фашистами любого соперника России — начиная от Украины, продолжая Польшей и заканчивая НАТО. В отличие от них, Путин ожидает поддержки своей трактовки [истории] от евреев и еврейского государства», — добавил Пфеффер.

Материалы по теме

00:01 — 16 октября 2019

Материал журналиста посвящен предстоящим в Иерусалиме мероприятиям в связи с 75-летием освобождения Освенцима. Ожидается, что их посетит президент Путин, а также десятки других иностранных лидеров и высокопоставленных гостей. В самом Освенциме состоятся другие мероприятия, организуемые властями Польши, выступать на которых будет только польский президент Анджей Дуда, отказавшийся от участия в иерусалимском форуме из-за присутствия там Путина.

В Польше неоднократно пытались заочно дискутировать с Путиным после его декабрьских заявлений на тему предвоенной политики польского государства. Тогда российский президент несколько раз упоминал деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Третьем рейхе одобрительно высказался об идее Адольфа Гитлера выслать евреев из Старого Света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства российский посол в Варшаве был вызван в МИД Польши, а польское правительство заявило, что Путин осознанно пытается оболгать страну.

На фоне этих дискуссий российский лидер сообщил, что намерен написать статью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой.

Источник: Лента.Ру