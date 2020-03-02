В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы

2 марта 2020     21
В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы

В Израиле в 7 утра по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки на третьих за 11 месяцев парламентских выборах. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает государственная телерадиокомпания «Кан».

Итоги выборов определят состав кнессета 23-го созыва и правительственной коалиции, также будет назначен премьер-министр. Более 6 млн граждан Израиля имеют право голоса, для них были открыты 10 631 избирательных участка.

Как и в предыдущие разы, ключевыми кандидатами на победу являются партии «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». Результаты экзитполов будут обнародованы сразу после закрытия участков, а первые официальные данные подсчета голосов будут известны через несколько часов.

Ранее 2 марта премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху пошутил, что чувствует себя героем фильма «День сурка» из-за частоты проведения выборов в стране. Также глава правительства выразил надежду на то, что выборы приведут страну к окончательным итогам.

12 декабря парламент Израиля принял решение о самороспуске и назначил новые выборы на 2 марта 2020 года.

Необходимость третьего проведения выборов в парламент страны возникла из-за того, что по результатам предыдущих повторных выборов, проводившихся 17 сентября, Нетаньяху и глава оппозиции и центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства. Так же произошло и после первых выборов, состоявшихся 9 апреля 2019 года, когда Нетаньяху не смог в отведенный законом 42-дневный срок сформировать кабмин.

Новые выборы пройдут на фоне коррупционного скандала. В начале декабря генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в кнессет заключения против Нетаньяху по обвинению в обмане общественного доверия, мошенничестве и подкупе СМИ.

Сам премьер назвал выдвинутые против него обвинения охотой на ведьм и попыткой госпереворота.

Источник: Газета Известия

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