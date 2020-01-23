В Израиле удивились отказу Зеленского от участия в форуме памяти Холокоста

23 января 2020     16
В Израиле удивились отказу Зеленского от участия в форуме памяти Холокоста

В мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста и передать свои места людям, которым их якобы не хватило в зале.

«Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении мероприятия под названием «Помнить о Холокосте, чтобы бороться с антисемитизмом», — приводит заявление мемориального комплекса The Jerusalem Post 23 января.

Там добавили, что Зеленскому объясняли отсутствие необходимости принимать такое решение — с пережившими Холокост уже связывались на счет приглашений, и в «нынешней ситуации связаться с другими невозможно».

Об отказе идти на форум Зеленский написал на своей странице в Facebook ранее в этот день. Украинский лидер сообщил, что многим, пережившим Холокост, якобы не удалось попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест и высокого интереса к событию.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал он, отметив, что ряд израильских чиновников поступили таким же образом.

В то же время Зеленский намерен участвовать в других запланированных мероприятиях, в том числе встретиться с властями Израиля.

С однодневным визитом в Израиле находится президент России Владимир Путин. С израильским премьером Биньямином Нетаньяху он обсудил двусторонние отношения, а также региональную и международную проблематику. Встречу с Путиным Нетаньяху назвал «отличной». Позднее лидеры в центре Иерусалима открыли монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Источник: Газета Известия

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