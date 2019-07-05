В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

5 июля 2019     27
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного Комитета, опубликованном в пятницу, 5 июля.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»). В ходе расследования правоохранители выяснили, что 4 июля ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Девочка находилась в стабильно тяжелом состоянии, у нее зафиксировали переломы и гангрену руки, отметили следователи.

Маленькую пациентку прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Избила ребенка 35-летняя жительница города Сунжа, родная сестра отца девочки. «Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно», — говорится в сообщении СК. По данным «Газеты.ру», муж подозреваемой работает в полиции.

Сейчас следствие устанавливает, где находится отец малолетней, тетя девочки задержана, в суд заявлено ходатайство о ее аресте.

В ходе расследования будет дана оценка бездействию органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. Ход следствия контролируют в центральном аппарате Следственного комитета России.

В мае сообщалось, что в Алтайском крае экс-директор и четыре воспитателя частного учреждения дошкольного образования «Центр развития ребенка – Детский сад «Хэппи Беби» предстанут перед судом за жестокое обращение с детьми.

Источник: Газета Известия

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