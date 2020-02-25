В Индии пять судей Верховного суда заболели свиным гриппом

Пять судей Верховного суда (ВС) в Индии заболели свиным гриппом. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает The Leaflet со ссылкой на заявление правительства страны.

Ранее во вторник издание Indian Express со ссылкой на судью Дхананджая Чандрахуд сообщило о шести заболевших. По его словам, из-за этого несколько слушаний были перенесены, пишет RT. Позднее выяснилось, что пять, а не шесть человек пострадали от свиного гриппа, вызванного вирусом H1N1.

На встрече с главным судьей Шарадом Арвиндом Бобде поступило предложение провести иммунизацию судей и сотрудников ВС, пишет REGNUM. В здании Верховного суда открыли пункт первой медицинской помощи, а всем судьям предоставили лечение в соответствии с протоколом. Помимо этого, профилактическое лечение провели всем, кто контактировал с заболевшими, включая членов их семей.

Вирус H1N1 является респираторным заболеванием свиней, которое вызывается вирусом гриппа А и периодически провоцирует вспышки заболевания у животных. Впервые классический вирус свиного гриппа (вирус H1N1 гриппа А) был выявлен у свиньи в 1930 году. По данным ВОЗ, пандемия свиного гриппа A (H1N1) в 2009-2010 годах началась в Мексике и быстро распространилась на более чем 214 стран и заморских территорий. От этого заболевания погибли от 105 тыс. до 395 тыс. человек.

17 февраля сообщалось, что свиной грипп диагностировали у 86 жителей Брянской области, среди которых 23 ребенка. Всего зафиксировано 132 случая гриппа на 19 административных территориях региона.

Источник: Газета Известия