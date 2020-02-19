В Индонезии назвали божью помощь защитой от коронавируса

Министр здравоохранения Индонезии Тереван Агус Путрано (Terawan Agus Putranto) отреагировал на информацию о том, что в стране, расположенной на одном материке с охваченным эпидемией Китаем, до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Путрано связал отсутствие заболеваний с силой молитв и божьей помощью, которые защищают индонезийцев от вируса, пишет South China Morning Post.

По состоянию на 19 февраля Индонезия не сообщила ни об одном случае заражения короновирусом на своей территории. Это вызвало некоторые подозрения, поскольку страны, граничащие с Индонезией, докладывали о многочисленных случаях инфицирования.

Ранее в этом месяце сообщалось, что ученые из Гарвардского университета, изучающие распространение коронавируса, пришли к заключению, что Индонезия должна была зафиксировать случаи заражения неизученным вирусом и сообщить о них. Министр здравоохранения Путрано выразил недовольство такой оценкой Гарварда. Он призвал ученых посетить страну и лично убедиться, что власти ничего не скрывают.

В феврале 238 индонезийцев были эвакуированы из китайского Уханя — центра эпидемии коронавируса. Всех их поместили на карантин на индонезийском острове в округе Натуна. После выписки им выдали справки о том, что они здоровы. Министерство здравоохранения ранее сообщало о 62 предполагаемых случаях инфицирования, но подозрения не удалось подтвердить.

По последним сведениям, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

Источник: Лента.Ру