В Иране запретили сотрудничество с Британским советом

Министерство информации Ирана запретило сотрудничество с Британским советом под угрозой уголовного преследования. Об этом говорится на сайте телеканала Euronews во вторник, 5 ноября.

Британский совет — организация, занимающаяся сотрудничеством между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства.

В мае 2019 года новостное агентство Fars сообщало о том, что гражданку Ирана приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. Она работала в Британском совете и, по имеющейся у издания информации, призналась в сотрудничестве с британским разведывательными органами. 27 августа Верховный суд Ирана оставил в силе приговор.

Источник: Газета Известия