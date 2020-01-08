В Иране назвали атаку на базы США в Ираке местью за убийство Сулеймани

8 января 2020     33
В Иране назвали атаку на базы США в Ираке местью за убийство Сулеймани

Ракетные удары по военным базам в Ираке, на которых размещены американские военные, являются местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, пишет Press TV.

Iran’s said it fired ‘tens’ of missiles at a base housing US troops in Iraq after killing of top Iranian general Qassem Soleimani https://t.co/lrMhUE9ZoB

— Business Insider (@businessinsider) January 7, 2020

В ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование) нанесли удар по крупнейшей американской базе в Ираке Аль-Асад, а также по еще минимум одному объекту США на севере Ирака.

По данным CNN, выпущеные десятки ракет. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали. Президент США Дональд Трамп поставлен в известность о случившимся.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке произошло в конце декабря. В ночь на 3 января в ходе атаки американских ВВС на аэропорт Багдада был убит иранский генерал, глава спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. КСИР в США ранее был признан террористической организацией.

Иран пообещал отомстить за убийство, а Трамп пригрозил атаковать 52 иранских объекта в случае угрозы. 7 января вооруженные силы США в регионе были приведены в повышенную боеготовность.

Источник: Газета Известия

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