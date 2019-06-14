В Иране назвали безосновательными обвинения США в инциденте с танкерами

В МИД Ирана назвали безосновательными обвинения со стороны Соединенных Штатов в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

«По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело — обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами», — отметил дипломат. По его словам, Иран отвечает за безопасность Ормузского пролива и в кратчайшие сроки помог терпящим бедствие морякам.

Произошедший инцидент вызывает тревогу, подчеркнул представитель МИД Ирана, сообщает в пятницу, 14 июня, «РИА Новости».

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия из-за, как предполагается, торпедной атаки.

В результате инцидента произошли взрывы и начался пожар. Все члены экипажа были эвакуированы иранскими военными. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец Mason, а также опубликовал видео, на котором якобы иранские военные снимают мину с поврежденного танкера.

Источник: Газета Известия