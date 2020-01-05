В Иране объявили о подготовке ответного удара по военным объектам США

5 января 2020     33
В Иране объявили о подготовке ответного удара по военным объектам США

Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего специальным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом в воскресенье, 5 января, заявил Хосейн Деган, военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, в эфире телеканала CNN.

«Иран нанесет прямой ответный удар по американским «военным объектам», — цитирует телеканал слова Дегана, который отметил, что военные действия будут исходить от самого Ирана, а не от боевиков в регионе.

«Америка предприняла меры против нас, поэтому мы предпримем ответные меры против Америки», — сказал советник Хаменеи.

Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада войсками США в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении отдал президент США Дональд Трамп, назвавший Сулеймани «террористом номер один в мире».

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи и премьер-министр государства Али Рабии пообещали ответить на действия Вашингтона. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство генерала к развязыванию войны.

Источник: Газета Известия

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