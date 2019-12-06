В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе

6 декабря 2019     5
В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе

Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан.

Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Похожий случай произошел в прошлом году на свадебной церемонии в городе Беавар на северо-западе Индии. Во время празднования произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП погибли 18 человек и столько же пострадали.

Источник: Газета Известия

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