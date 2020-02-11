В Иркутской области осудили убийцу хозяйки похоронного бюро

Житель Иркутской Андрей Ерохин области приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство предпринимательницы, хозяйки салона ритуальных услуг. Причиной преступления стала обида, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Убийство совершено в мае 2019 года. 32-летний Ерохин, «испытывая личную неприязнь», нанес женщине несколько ударов ножом, положил труп в машину, увез в лесополосу и сжег вместе с автомобилем. С какой целью он пришел в ритуальный салон, в СК не уточнили.

Вскоре мужчину, ранее уже судимого за убийство, задержали. На допросе он рассказал следователям, что разозлился из-за того, что предпринимательница его нецензурно обругала.

4 февраля в подмосковном Серпухове полицейские задержали подозреваемого в убийстве 80-летней женщины, совершенном за несколько дней до этого. 61-летний мужчина признал вину и рассказал, что выпивал вместе с потерпевшей, и она в разговоре оскорблила членов его семьи.

Источник: Газета Известия