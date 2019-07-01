В Иркутской области подтоплены почти 3,3 тыс. домов

В 55 населенных пунктах Иркутской области подтоплены 3296 домов, в которых проживает 9809 человек. Об этом сообщил в понедельник, 1 июля, региональный главк МЧС.

«Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 2273 человек, в том числе 512 детей. В 13 пунктов временного размещения доставлены 636 человек, в том числе 182 ребенка, остальные находятся у родственников и знакомых», — отмечает служба.

Отмечается, что 744 человека пострадали от паводка, из них 153 были госпитализированы.

Ликвидацией последствий паводка заняты 1,4 тыс. человек, задействованы 286 единиц техники, 61 плавсредство, сообщили в ведомстве.

29 июня в Иркутскую область прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций. Паводки начались в регионе 25 июня из-за сильных ливней

Источник: Газета Известия