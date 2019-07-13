В Испании во время забега с быками пострадали пять человек

Во время забега с быками в рамках испанского фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (область Наварра) пострадали пять человек. Об этом в субботу, 13 июля, пишет ТАСС со ссылкой на Красный Крест Наварры.

Забег стартовал 6 июля ровно в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и длился чуть менее трех минут. В это время по традиции сотни людей, преследуемые выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина продлится около недели. Центром праздничных мероприятий считаются именно забеги с быками (энсьерро), в которых могут принять участие как местные жители, так и туристы.

Ранее, 12 мая, шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды. Инцидент произошел в городе Вержез в департаменте Гар. Там каждый год устраивается праздник, в ходе которого несколько дней проходят представления с быками. Перед началом одного из них животное вырвалось из загона. После того как животное напало на людей, жандармы его нейтрализовали.

Источник: Газета Известия