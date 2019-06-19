В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию.

По версии следствия, злоумышленники знакомились с девушками в социальных сетях и предлагали им работу официантками в Испании. Жертв встречали в аэропорту и отвозили в гостиницу, где им якобы предстояло работать. Однако прибыв на место, женщин запирали в комнате, ставя перед выбором: заплатить тысячу евро либо отработать эту сумму, занимаясь проституцией.

Члены преступной группировки установили график, согласно которому жертвы должны были работать по десять часов в день. Также ими была введена система штрафов.

В ходе операции полиция освободила одиннадцать женщин. При обыске были обнаружены крупные суммы наличными, документация, доказывающая незаконное ведение дел, два автомобиля и компьютерная техника. Банковские счета задержанных заморожены.

Жертвами сексуальной эксплуатации с 2015 года стали более 200 женщин, среди них — украинки, румынки, болгарки и молдаванки, пишет агентство.

Источник: Лента.Ру