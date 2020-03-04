В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников

4 марта 2020     24
В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников

В Аликанте на юго-востоке Испании задержали группу преступников, провозивших в страну наркотики в мраморных блоках. Об этом сообщает The Guardian.

Всего полицейские изъяли 752 килограмма метамфетамина. Он был упакован в герметичные цилиндрические емкости и спрятан в мраморных плитах. Их вес достигал 25 тонн.

Отмечается, что ввезенный в Испанию наркотик затем распространяли по всей Европе. На след преступников вышли после того, как испанские полицейские заметили активность небольшой мексиканской конторы, внезапно занявшейся поставками мрамора в Испанию. Внимание привлекло то, как поставщики взялись за работу, не располагая при этом необходимым опытом и средствами.

29 января пограничная служба США обнаружила рекордно длинный тоннель, ведущий из мексиканской Тихуаны в город Сан-Диего в штате Калифорния. Длина тоннеля — более 1,3 тысячи метров, высота — примерно 1,7 метра, а ширина — чуть более 60 сантиметров. Он проходил под «стеной Дональда Трампа» — построенным нынешней администрацией США барьером на границе с Мексикой.

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Источник: Лента.Ру

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