В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом

15 марта 2020     22
В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом

В курортных городах Испании произошли массовые столкновения иностранных туристов с местными полицейскими из-за мер, принятых правительством по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, столкновения начались на испанских курортах в воскресенье, 15 марта, когда полиция, выполняя постановление правительства, пыталась закрыть заведения общепита. Эпицентром протестных столкновений стал город Бенидорм.

В некоторых заведениях в выполнявших постановление правительства полицейских начали кидать посуду и бутылки. Многие иностранные туристы находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским пришлось применить силу. Есть пострадавшие.

Были ли среди протестующих туристов россияне, не уточняется.

По данным издания, большинство кафе и ресторанов закрыть удалось, однако пляжи пока продолжают работать — блокировать доступ к ним и другим массовым скоплениям людей полицейским не удалось.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших попали пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы обнаружили коронавирус
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы обнаружили коронавирус

20:03 Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у прилетевшего в Московскую область из Мадрида гражданина Венесуэлы. РИА Новости Об этом в своём …


В детсадах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение
В детсадах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение

20:10 В детских садах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение с понедельника, 16 марта. РИА Новости Об этом сообщают …


Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

После того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала ABC …


Матч российских команд завершился раньше времени из-за драки и пяти удалений
Матч российских команд завершился раньше времени из-за драки и пяти удалений

Матч молодежного первенства России между «Тамбовом» и «Крыльями Советом» завершился раньше времени. Судья решил увести команды с поля после того, …


В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом
В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом

В курортных городах Испании произошли массовые столкновения иностранных туристов с местными полицейскими из-за мер, принятых правительством по борьбе с коронавирусом. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты