В Испании число зараженных коронавирусом за день выросло на 1,5 тыс.

14 марта 2020     15
В Испании число зараженных коронавирусом за день выросло на 1,5 тыс.

В Испании за один день новым коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1,5 тысячи человек. Число инфицированных в стране достигло 5753. Ранее сообщалось о 4209 заболевших. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает испанский минздрав в Twitter.

Согласно данным ведомства, больше всего случаев заражения на сегодняшний день зафиксировано в Мадриде – 2940 человек. Сообщается, что в результате заболевания в стране умерли 136 человек.

Casos de #Coronavirus actualizados hoy a las 12h:

Andalucía 269
Aragón 80
Asturias 92
Baleares 28
Canarias 90
Cantabria 31
CLM 289
CyL 223
Cataluña 509
C.Valenciana 130
Extremadura 66
Galicia 115
Madrid 2940
Melilla 3
Murcia 47
Navarra 146
País Vasco 417
La Rioja 278

TOTAL 5753 pic.twitter.com/cNwZ7zHU2X

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 14, 2020

Первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании была зафиксирована 3 марта.

12 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции были перенесены сборы молодежной сборной команды России по футболу из Испании в Сочи. Начало спортивных мероприятий было назначено на период с 23 по 31 марта 2020 года.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Лидером по числу заразившихся коронавирусом среди европейских стран является Италия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта там подтверждено более 17,6 тыс. случаев заболевания. Испания находится на втором месте по числу инфицированных в ЕС.

По всему миру зафиксировано более 142 тыс. заболевших, умерли более 5,3 тыс. человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 129 стран.

Источник: Газета Известия

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