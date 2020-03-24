В Италии закрыли почти все производство из-за коронавируса

В Италии закрыли все производство не первой необходимости в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил премьер страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

В рамках борьбы с распространением COVID-19, Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Запрет продлится до 3 апреля.

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00:01 — 18 марта

Премьер сказал, что «жертва оставаться дома» — ничто в сравнении с работой медиков и тех, кто продолжает трудиться в чрезвычайной ситуации. «Мы объявляем о новом шаге. Решение, принятое правительством, состоит в том, чтобы прекратить на национальной территории всю производственную деятельность, которая не является необходимой и ключевой для обеспечения нас важнейшими товарами и услугами», — заявил он.

Конте добавил, что закрытие производства является необходимым решением, готовящим страну к пику ситуации. Он отметил, что запрет не коснется продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

Ранее в марте Конте объявил, что в Италии будет приостановлена почти вся торговая деятельность. В частности, закроют магазины, бары, пабы и рестораны, парикмахерские и центры красоты.

По последним данным, в Италии коронавирусом заражены 53578 человек, 4,8 тысячи — умерли, более шести тысяч — излечились. Страна занимает второе место по количеству инфицированных после Китая (81305 человек). Во всем мире количество заразившихся перевалило за 300 тысяч.

Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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Источник: Лента.Ру