В Италии количество погибших от коронавируса достигло 17

27 февраля 2020     16
В Италии количество погибших от коронавируса достигло 17

Число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Власти области Ломбардия сообщили о трех новых скончавшихся, все трое люди старше 80 лет», — цитирует Борелли издание Open. Он также указал на рост числа выздоровевших до 45 человек.

Ранее 27 февраля сообщалось, что коронавирусом в Италии заразился 22-летний игрок футбольного клуба Pianese (серии С), находящегося в третьем по значимости дивизионе.

Гостиничный сектор Рима 27 февраля зафиксировал долю в 40% отказов от бронирования номеров из-за коронавируса.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии начали принимать 23 февраля. В десятке городов провинций Ломбардия и Венето введен карантин. Все массовые мероприятия до 1 марта отменены. Театр La Scala (Милан) приостановил все постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

Источник: Газета Известия

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