В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

12 марта 2020     35
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек. Такие данные предоставил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, сообщает в четверг, 12 марта, La Gazetto del Mezzo Giorno.

За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 2249, достигнув таким образом в общей сложности 15 113. Число скончавшихся выросло на 189, достигнув 1016 человек.

Среди европейских стран Италия является лидером по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии. Мера вступит в силу с 13 марта.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

Источник: Газета Известия

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