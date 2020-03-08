В итальянском городе из водопроводных кранов пошло вино

8 марта 2020     17
В итальянском городе из водопроводных кранов пошло вино

Красное вино начало течь из кранов жителей итальянского Кастельветро, сообщил 7 марта CNN.

По данным телеканала, вино лилось из кранов более трех часов и затронуло около 20 домов. Причиной стал сбой на местной винодельне, из-за которого около 1000 л готового к разливу вина попали в водопровод.

Инцидент местных жителей не особо огорчил. По словам заместителя мэра Джорджи Мецакки, он даже рад, что такой небольшой сбой заставил жителей улыбаться, особенно на фоне распространения коронавируса. Болезнь сильно ударила именно по северу Италии.

Как рассказали сотрудники винодельни Cantina Settecani, где и произошла утечка вина, многие жители города звонили им и говорили, что набирают вино в бутылки.

В феврале сообщалось, что жители многоэтажного дома в индийском штате Керала пожаловались на то, что из кухонных кранов вместо воды полилась смесь пива, коньяка и рома.

Источник: Газета Известия

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