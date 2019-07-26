В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку

В Казани на обочине дороги прохожие нашли годовалую девочку, оставленную родителями. Об этом 26 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД Казани.

Правоохранители прибыли на место, где находился ребенок и передали ее врачам скорой помощи. Позже выяснилось, что девочку оставили на дороге родители, которые поссорились между собой.

Как отметил 28-летний отец, он поссорился с женой и посадил дочь на обочину дороги, поскольку был уверен, что супруга заберет ее и вернется домой. Однако женщина оставила ребенка и ушла.

Полиция начала проверку инцидента и составила протокол по административной статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

28 мая сообщалось, что в Московской области девушка оставила двух маленьких детей в хостеле. Она сказала, что ушла за паспортом и не вернулась.

Источник: Газета Известия