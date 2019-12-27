Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет летел из Алма-Аты в Нурсултан. В аэропорту Алма-Аты сообщили, что есть выжившие.
Источник: Лента.Ру
Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет летел из Алма-Аты в Нурсултан. В аэропорту Алма-Аты сообщили, что есть выжившие.
Источник: Лента.Ру
|
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, самолет …
|
Трамп пошутил о вырезанной с ним сцене из фильма «Один дома – 2»
Президент США Дональд Трамп в шутку обвинил премьера Канады Джастина Трюдо в том, что при показе фильма «Один дома – …
|
В России сообщили о полутора миллионах смертельно опасных автомобилей
Более полутора миллионов автомобилей с опасными для жизни подушками безопасности эксплуатируется в России. Системы установлены на машинах двух десятков брендов, …
|
«Напоминаю ребятам, что они лучшие в мире»: Зуева о прогрессе Тарасовой и Морозова и их рекорде в короткой программе ЧР
Евгения Тарасова и Владимир Морозов продемонстрировали хорошее катание в короткой программе на чемпионате России. Об этом заявила их тренер Марина …
|
Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года
Россия и Белоруссия имеют хорошие шансы выйти на подписание Программы действий Союзного государства уже в начале следующего года. Об этом …