В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

По данным агентства, самолет летел из Алма-Аты в Нурсултан. В аэропорту Алма-Аты сообщили, что есть выжившие.

Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости .

В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, самолет …



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