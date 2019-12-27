В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

27 декабря 2019     14
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет летел из Алма-Аты в Нурсултан. В аэропорту Алма-Аты сообщили, что есть выжившие.

Источник: Лента.Ру

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