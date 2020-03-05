В Калифорнии зафиксировали первую смерть от коронавируса

5 марта 2020     10
В Калифорнии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В американском штате Калифорния от пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, скончался первый человек. Остальные 10 жертв вируса в США умерли в штате Вашингтон. Об этом 4 марта сообщает агентство Associated Press.

В больнице города Розвилл был зафиксирован первый летальный исход в Калифорнии. Умершим оказался пожилой мужчина, который по предположению врачей, заразился коронавирусом во время круизного путешествия из Сан-Франциско в Мексику. Губернатор штата выразил свои соболезнования родственникам умершего.

По данным Калифорнийского департамента здравоохранения, у 53 человек был обнаружен положительный результат после анализа на выявление китайского вируса-возбудителя пневмонии. Всего прошли тестирование около 515 человек. У испытуемых имеются подтвержденные контакты после возвращения из зарубежных стран, у членов одной семьи, у посещающих общественные места и больницы, где был введен карантин. Также на сайте опубликован список симптомов заболевания.

В Лос-Анджелесе была принята декларация о чрезвычайных ситуациях на местах для борьбы с вирусом в городе. Власти также помогают приютам предотвращать передачу вируса среди бездомных.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала коронавирус в 75 странах, в 47 из которых COVID-19 заражены не более 10 человек. Всего в мире заболели более 94 тыс. человек, 3220 умерли.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россия усилила военное присутствие в Сирии
Россия усилила военное присутствие в Сирии

Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор. По данным агентства, …


Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча
Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил стычку с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка …


Трамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»
Трамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»

Президент США Дональд Трамп восхитился результатами бывшего вице-президента Джо Байдена на праймериз в «супервторник». Об этом он заявил в рамках …


В Калифорнии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Калифорнии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В американском штате Калифорния от пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, скончался первый человек. Остальные 10 жертв вируса в …


Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

За последние сутки в мире зафиксировано 2223 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли от заболевания 86 человек. Об этом 5 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты