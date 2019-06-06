В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины. Двое из них задержаны, третий объявлен в розыск, передает региональное управление Следственного комитета в четверг, 6 июня.

По версии следствия, 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую. Чтобы скрыть преступление, он позвал на подмогу двух коллег. Вместе они вывезли тело и спрятали в бетонированной трубе в Кетченеровском районе.

С заявлением о пропаже 65-летней женщины в полицию обратился ее родственник, сообщает сайт МВД.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала ТАСС, что все подозреваемые уволены из органов по отрицательным мотивам. Также уволены несколько высокопоставленных правоохранителей. Еще ряд высокопоставленных полицейских привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее в июне в Ноябрьске (ХМАО) в разных частях города нашли тела двух полицейских. Выяснилось, что один из них заподозрил свою жену в измене с коллегой. Он застрелил супругу, затем соперника, а после этого покончил с собой.

Источник: Газета Известия