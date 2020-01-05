В Канаде пассажирский лайнер потерял колесо при взлете

У пассажирского самолета авиакомпании Air Canada, направлявшегося из Монреаля в Сагеней, при взлете отлетело колесо. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел днем в пятницу, 3 января. На борту лайнера находились 52 человека, из которых 49 — пассажиры. В результате случившегося никто не пострадал. После того, как колесо отвалилось, самолет поднялся в воздух, чтобы выработать топливо, а затем успешно приземлился в аэропорту вылета.

Один из пассажиров снял произошедшее на видео и выложил в соцсети.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue…

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.

Пассажиров доставил в пункт назначения другой лайнер. В Air Canada пообещали проверить самолет и произвести необходимый ремонт.

В июле прошлого года в Тель-Авиве совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Electra Air. Это было сделано из-за того, что у лайнера взорвалось колесо шасси.

Источник: Газета Известия