В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса

В Канаде зафиксирован первая смерть от коронавируса. Скончался житель провинции Британская Колумбия на западе страны, сообщил местный телеканал Global News.

По данным канала в провинции зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. По информации канадского минздрава, всего в стране зарегистрировано 69 случаев заболевания COVID-19. Все случаи заражения связаны с поездками за границу или с общением с недавно вернувшимися из путешествий.

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 100 странах. Об этом свидетельствуют сводные данные ТАСС, опубликованные в понедельник, 9 марта. Последней страной, в которой было подтверждено заражение, стал Бруней.

Ранее в этот же день стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Источник: Газета Известия