В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек

4 июня 2019     2
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек

Столичные полицейские нашли несколько десятков кошек в квартире, принадлежащей знаменитому столичному художнику Юрию Миракову. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в конце апреля 2019-го, 71-летний член Международной Федерации художников сдал жилье в аренду 54-летней россиянке. Она превратила квартиру в приют для животных, после чего исчезла.

Около 80 кошек в жилом помещении обнаружили полицейские — они прибыли на место по вызову, поступившему от одной из жительниц дома. Женщина рассказала, что в подъезде, где расположена квартира Миракова, плохо пахнет. Некоторые кошки были сильно истощены, часть погибла.

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