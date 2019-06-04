В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек

Столичные полицейские нашли несколько десятков кошек в квартире, принадлежащей знаменитому столичному художнику Юрию Миракову. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в конце апреля 2019-го, 71-летний член Международной Федерации художников сдал жилье в аренду 54-летней россиянке. Она превратила квартиру в приют для животных, после чего исчезла.

Около 80 кошек в жилом помещении обнаружили полицейские — они прибыли на место по вызову, поступившему от одной из жительниц дома. Женщина рассказала, что в подъезде, где расположена квартира Миракова, плохо пахнет. Некоторые кошки были сильно истощены, часть погибла.