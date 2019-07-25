В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

Киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба управления нацполиции Киева.

«Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем завели уголовное дело по статье «Хулиганство», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.

Инцидент произошел в тот момент, когда экс-глава государства садился в автомобиль. Один из нападавших прыгнул на капот машины, но охрана политика успела среагировать и оттеснила злоумышленников. Один из них распылил в глаза телохранителю слезоточивый газ.

Сам Порошенко после допроса заявил журналистам, что он не является фигурантом ни одного уголовного дела. По его словам, он давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода «Кузни на Рыбальском». По его словам, сделка была совершена без его участия.

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Он утверждает, что Порошенко легализовал доходы через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.

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