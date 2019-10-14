В Киеве к синагоге подбросили «окровавленное» чучело Коломойского

14 октября 2019     10
В Киеве к синагоге подбросили «окровавленное» чучело Коломойского

К зданию главной киевской синагоги подбросили «окровавленное» чучело украинского бизнесмена, главы Объединенной еврейской общины Игоря Коломойского. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

По его словам, чучело, облитое красной краской с фотографией олигарха, оставили на ступенях синагоги Бродского неизвестные в камуфляже. Долинский отметил, что в этот же день в столице проходят массовые акции протеста с участием националистов, а также марш, посвященный годовщине создания Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенной в России).

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook, заявил, что «безусловно идиотскую выходку могли совершить или полезные идиоты, или агенты спецслужб России, ведь разжигания межнациональной розни в воюющей стране на руку только стране-агрессору».

Днем 14 октября в Киеве начались акции протеста, организованные украинскими националистическими организациями. Участники массовых мероприятий в центре украинской столицы выступают против разведения войск в Донбассе, предоставления особого статуса региону и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год.

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Источник: Лента.Ру

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